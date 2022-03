Si de verdad queremos generar cambios reales en la forma en la que la Auditoría Superior de Michoacán desempeña su trabajo, para que lo haga de mejor manera, en pro de una clara rendición de cuentas a los michoacanos, y no concentrar el poder en un solo hombre. Debemos trabajar de manera coordinada Auditoría y Congreso del Estado a través de la Comisión Inspectora, para lograr una mejor y trasparente labor, comentó la Diputada de Morena Seyra Alemán, al señalar que aún se tiene duda de la eficacia y la eficiencia de dicho órgano fiscalizador, esto sin mencionar que en la actualidad carece de resultados comprobables.

Y es que desde 2015 cuando a la ASM se le dio autonomía para asignarse su propio presupuesto, así como la facultad de crear su propio reglamento interno sin previa revisión de la Comisión o Comité respectivo. Hace que se dude de la veracidad que representa dicho organismo, ya que cae en el supuesto de un falso equilibrio de poder, que claramente atenta contra todo un sistema de derecho basado en dicha separación, tanto de funciones, atribuciones y la correcta ejecución de su presupuesto, expuso.

La iniciativa que presentamos no pretende quitarle atribuciones a la ASM. Por el contrario, busca de manera colaborativa, ayudar en él labores del propio organismo a través de la Comisión Inspectora, para en conjunto lograr un mejor funcionamiento, pero sobre todo para evitar las sistemáticas violaciones a la ley que de parte del auditor se han venido haciendo sobre artículos muy precisos que marcan las facultades de los Auditores Especiales, y sobre el Comité de Dirección que se han nulificado en su administración. Lo que hace pensar que estas sistemáticas violaciones al procedimiento son hechas con alevosía y ventaja.

Esto causa preocupación, ya que en repetidas ocasiones el propio auditor ha sido señalado de incumplir con múltiples obligaciones, como el no acreditar el pago de su fianza para ocupar el cargo para el cual fue designado desde el 2019, por parte del mismo Congreso del Estado. Además de que no ha entregado el paquete de evidencias documentales, donde se acredita que se cumplieron los correspondientes pasos para cumplir el pago de dicha fianza. Mismos que le fueron requeridos por los diputados de la LXXV Legislatura, y que hasta ahora el auditor si bien no ha dado una negativa, solamente ha dado evasivas sobre el tema.

Finalizó comentando que a pesar de que la oposición enfatiza en que no debemos culpar al pasado, tampoco debemos dejar de atender los temas que arrastramos, que siguen presentes en nuestro tiempo y que deberán resolverse. Sabemos que no será fácil, pero lo primordial es tener la disposición de hacerlo.