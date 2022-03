El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, propuso que sea implementado el uso del Buzón Violeta, para que éste permita que las mujeres que reciban alguna agresión en sus áreas laborales puedan realizar sus denuncias de manera confidencial.

A través de una iniciativa que presentará en la próxima sesión ante el pleno del poder legislativo local, el diputado por el Distrito 22 de Múgica señaló que es necesario fomentar una cultura que permita detectar actos que atenten contra los derechos laborales de las mujeres y para ello planteó que se reforme el artículo 6to del Estado de Michoacán.

Dicha propuesta, refiere que el Estado deberá garantizar un espacio laboral adecuado y con perspectiva de género en todas las dependencias públicas, donde se incluyan todos los poderes públicos y organismos autónomos, mientras que la implementación del Buzón Violeta servirá para recibir de manera anónima las quejas de violencia laboral, con el compromiso de que las instancias deberán dar seguimiento a la denuncia.

En ese contexto, Reyes Galindo expuso que de acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), un promedio de 26.6% de mujeres trabajadoras han sido víctimas de violencia laboral y mencionó que esos datos han revelado que del total de violencia laboral, el 79.1% de los acontecimientos se vivieron en las instalaciones del trabajo, cifras que indican el grave riesgo que viven las mujeres día a día en un lugar que debería servir para potenciar sus habilidades y coadyuvar para el desarrollo económico de nuestro Estado, por lo que es indispensable garantizarles un espacio de paz y tranquilidad .

Destacó que de estos indicadores, las cuestiones de mayor gravedad son que del total de la violencia laboral, el 47.9% es de carácter sexual, lo cual está señalado como un delito que debe ser erradicado con garantías establecidas en el marco de la ley.

Es hora de marcar un alto a la violencia laboral en sus diversas modalidades, desde aquí manifestamos nuestro compromiso y apoyo a las trabajadoras que en algún momento han sido víctimas de estos desafortunados hechos, a aquellas personas que están actualmente viviendo esta situación les pedimos que denuncien, que se acerquen a nosotros, no están solas; desde este recinto alzamos la voz y enérgicamente les hacemos saber a aquellos que llevan a cabo estas malas prácticas que no son permisibles, que no existe tolerancia alguna hacia esos actos que denigran y son violatorios de derechos, no más violencia laboral en Michoacán.