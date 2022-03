El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova hizo un llamado al gobernador de Michoacán para que reconozca el amplio problema de seguridad que se vive en prácticamente toda la entidad.

Explicó que luego de la reunión del pasado sábado en Morelia, donde estuvo presente el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, en lo que fue el segundo encuentro del Plan de Apoyo para Michoacán, no se vieron verdaderas estrategias de apoyo sobre esta problemática que lacera a los ciudadanos.

Era prácticamente un mitin de Morena, acudimos porque creímos que era para establecer plan de acción y que se reconociera vulnerabilidad del estado de derecho, sin embargo, no fue así, Bedolla compartió cifras y pronunciamientos ajenos a la realidad de Michoacán.

El exdiputado local señaló que Si el gobierno no reconoce que en Michoacán se viven dificultades de seguridad y Bedolla sigue minimizando la situación, “no vamos a avanzar”.

Consideró que debería declararse un espacio para concretar un plan de acción para rescate de Michoacán y generar condiciones derivado de la muerte de alcaldes, la situación en San José de Gracia y San Juan Nuevo, hechos que han puesto a Michoacán en el panorama internacional.

No hay día en el que un michoacano no pierda la vida, las fuerzas políticas deberían sumarse a generar estrategias de la mano de las autoridades, pero el gobierno estatal simplemente parece no estar interesado.