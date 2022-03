El Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó el Manifiesto por la Paz, ¡Que nadie se quede atrás! a través del cual el PRD da muestra de voluntad y compromiso para coadyuvar en la construcción de la paz, pero también la exigencia de que el Gobierno del Estado reconozca la emergencia social que se está viviendo en Michoacán.

Al fijar el posicionamiento semanal en Conferencia de Prensa, Octavio Ocampo Córdova, señaló que si el gobierno del estado no reconoce que en Michoacán vivimos dificultades muy serias de inseguridad, de inestabilidad, ingobernabilidad, y si continúa minimizando los problemas del estado, no vamos avanzar.

No vamos a poder reconstruir la paz en Michoacán si no se reconoce el malestar que se tiene, si no se reconoce que hoy se ha fallado, si no se reconoce que esa estrategia de abrazos y no balazos no ha estado funcionando, no vamos a poder dar los siguientes pasos.