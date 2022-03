En el Gobierno de México y en el de Michoacán sí hay inclusión, lo que no existe ni habrá es impunidad para nadie, afirmó Fidel Calderón Torreblanca, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso michoacano.

Expresó que “si alguien cree que en la entidad se puede establecer un modelo tipo pacto por México, donde se repartió dinero, gubernaturas como la de Michoacán en 2015 y donde se repartió impunidad, está equivocado. Eso no habrá”.

Expresó lo anterior al término de la segunda reunión del Plan de Apoyo a Michoacán, que fue presidida por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; al evento asistieron el gabinete estatal, legisladores federales y locales, integrantes del Poder Judicial, presidentes municipales, así como miembros del sector empresarial, de la academia, la Iglesia y de forma destacada las comunidades indígenas.

Desde su convocatoria es una reunión incluyente por sí misma, y eso responde a la pregunta que hacía alguien. Inclusión si hay, impunidad no.

Mencionó el ex secretario de Gobierno que “parece que piden una mesa tipo pacto, para negociar como ellos saben. No, ahora las cosas son diferentes, ese formato está agotado. Si es para repartirse cargos, dinero, impunidad, en Michoacán y en México no habrá”.

Afirmó el diputado coordinador de los legisladores locales de Morena, que en la reunión de trabajo sobresalió la participación de los pueblos originarios, además de dar continuidad a los trabajos del Plan por Michoacán, cuya primera reunión encabezó meses atrás el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.