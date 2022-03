“Potencializar los recursos que tenemos los mexicanos en proyectos de gran tamaño, es un ejemplo que debemos seguir del General Lázaro Cárdenas del Río, y los funcionarios y gobernantes en México estamos obligados a hacerlo”, expresó el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña en el marco de la conmemoración del 84 aniversario de la Expropiación Petrolera.

Destacó que trabajar para el progreso del estado y por ende el bienestar de las y los michoacanos es un objetivo que no se debe perder de vista en los actuales gobiernos, enfocando el trabajo y los esfuerzos para cumplir con las metas y los retos del actual contexto en el vivimos.

“Hace unas semanas -y hoy lo ratificó- el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas les dijo a los mexicanos que México vivía en un contexto caótico y de inseguridad, palabras que debemos saber leer y entender de quien fuera militante de nuestro partido político y gobernador de Michoacán, por lo que para poder ayudarle al Estado los priístas lo haremos con experiencia y firmeza”, subrayó Hernández Peña

Asimismo, recalcó “las fórmulas repetidas no funcionarán; debemos cambiar para mejorar”, por lo que señaló que es importante que entendamos el contexto actual, transitemos hacia tecnologías nuevas, trabajemos por un medio ambiente más limpio para que haya seguridad e independencia energética, por la realización de obras de gran trascendencia e interés colectivo y no solo obras faraónicas que no resuelven problemas colectivos.