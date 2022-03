Que aquellas personas que sin el consentimiento de su pareja no utilicen o dejen de utilizar un método preservativo durante el acto sexual, coito o relacion sexual, que pueda tener como consecuencias embarazo no deseado o enfermedad de transmisión sexual, sean castigadas ante la ley, señaló el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Reyes Galindo Pedraza.

A través de una iniciativa que prensentó ante la Mesa Directiva del Congreso del Estado el diputado por el Distrito 22 de Múgica, planteó la necesidad de que en las acciones para eliminar la violencia hacia la mujer, se adicione un artículo denominado Agresión Sexual dentro del Código Penal de Michoacán.

La verdadera forma de garantizar la sexualidad de una mujer implica que la practique en la más absoluta libertad y ha quedado demostrado que el límite persiste en su práctica mediante un método que no sólo impide un eventual embarazo, sino la absoluta preservación de su salud al evitar el contagio por esa vía de toda enfermedad, sin importar si la persona que lo transgrede es un amigo/a o alguien con quien mantiene una relación amorosa, el fin sigue siendo incorrecto.

En ese contexto el líder de la bancada petista señaló que la práctica de no utilizar o retirar un método anticonceptivo durante el acto sexual, se conoce de manera común como “stealthing” y es vista como un ataque a la libertad sexual de la víctima, en el que falta el consentimiento desde el momento en que la persona prescinde del preservativo, como condición previamente acordada, en todo o en parte del acto sexual, es decir que esta mantiene una relación no consentida que atenta contra la libertad sexual que merece sanción penal, porque además de dañar la integridad de la víctima podría provocar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual que ponen en peligro su salud.

A lo largo de la historia han existido graves y grandes violaciones a los derechos humanos de las mujeres, porque de manera absurda se ha hecho una distinción entre géneros; poco a poco se ha ido tratando de rectificar la ruta social, política y legislativa para salvaguardar lo que por derecho les corresponde y en esa ruta el Partido del Trabajo está comprometido.

Por último hizo un llamado a las y los legisladores del Congreso michoacano para sumarse a esta iniciativa que busca tipificar el stealthing como delito, ya que en nuestro país no está señalado como tal y siendo una práctica común que transgrede los derechos de las personas a la hora de ejercer su libertad sexual.