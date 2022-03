Con una tradición de más de tres décadas, el Club “Panchos” a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), te invita a participar en su torneo de basquetbol, el cual se pondrá en marcha el próximo sábado 19 de marzo, en la cancha de la colonia Fovissste Morelos, ubicada al norte de la capital del estado.

Como parte de una de las tradiciones heredadas por varias generaciones, los amantes al llamado “Deporte Ráfaga”, de la colonia Fovissste Morelos, llevarán a cabo por tercer año consecutivo el torneo “Panchos 2022”, en honor a quienes por años, representaron a los colonos en diversas competencias municipales y estatales.

“Este torneo lo llevamos a cabo por tercera vez, para reconocer la labor deportiva que por más de 30 años, diversas generaciones nos representaron en diferentes competencias. Iniciamos este sábado a partir de las 10 de la mañana, con una jornada de tres encuentros”, indicó David Verdejo, integrante del Comité Organizador.

Al momento, el torneo “Panchos 2022”, cuenta con un registro de 12 sextetas, entre ellas: Sujetos Montrer, Santiaguito, Cobaem, Zurdos y Panchos, entre otros. La fecha inaugural está programada para este sábado 19 de marzo en punto de las 10 de la mañana, con los siguientes encuentros: Kansas vs Sujetos, Fusión vs Cobaem y Panchos vs Kronos, todos en la categoría Libre varonil, a partir de los 18 años.

El equipo que resulte campeón de la presente campaña, se hará acreedor a un premio en efectivo de 4 mil pesos, mientras que, el segundo lugar se llevará 2 mil pesos, y el tercero un balón de la marca Molten.

“En apego a las acciones preventivas implementadas por la Administración Municipal, en razón de las disposiciones emitidas por las autoridades electorales, este contenido será modificado temporalmente y tiene fines informativos, en atención a las medidas legales y normativas en la materia.”