El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, planteó que el acoso callejero sea tipificado como delito y sea castigado con trabajo a favor de la comunidad, reparación del daño y además la persona implicada acuda a un taller de concientización para evitar este tipo de conductas.

A través de una iniciativa que presentó ante la Mesa Directiva del poder legislativo michoacano, el diputado por el Distrito local 22 planteó que sea adicionado un artículo dentro del Código Penal de esta entidad, en dónde se señale el acoso ocasional dentro del marco normativo del Código Penal de esta entidad.

Como Poder legislativo tenemos la obligación de proteger y velar por la integridad de las michoacanas, por ello debemos comenzar asentando en nuestro Código Penal el acoso ocasional como un delito. No podemos permitir que la violencia y el acoso callejero continúe incrementándose, mucho menos que pase desapercibido.

El congresista explicó que esta iniciativa indica que este delito lo cometerá “toda persona que en cualquier espacio público o privado realice expresiones, comportamientos, piropos o proposiciones de naturaleza sexual o sexista hacia otra persona, mismos que pongan a la victima en una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, para lo cual se le castigará con trabajo a favor de la comunidad, la reparación del daño y asistir a un taller de concientización contra el acoso callejero”.

El líder parlamentario del Partido del Trabajo, agregó que en caso de que el sujeto activo fuera servidor público o si realizara el acoso por dos o más personas, la pena incrementaría, además de que el delito será perseguido por querella; asimismo indicó que el planteamiento busca la erradicación de todas las formas de violencia que sufren diariamente niñas y mujeres en el ámbito público y privado en nuestra entidad.

En ese contexto el diputado Reyes Galindo hizo un llamado a no dejar pasar por alto este tipo de acciones y a otorgarles una sanción, a legislar en la defensa de los derechos de la mujer y recordó que el acoso callejero afecta la vida cotidiana de las mujeres, limita su libertad de transito, capacidad de movimiento e incluso restringe su libre desarrollo.

Las michoacanas no tienen porque tener miedo de salir a la calle, no tienen porque cuidar que tipo de ropa usan y mucho menos vivir con la preocupación de si regresarán a casa o no. Desde aquí, mandemos un mensaje de solidaridad a millones de mujeres que defienden sus derechos y seamos aliadas y aliados de su lucha.