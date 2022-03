Si queremos tener avances reales en el camino de la erradicación de la violencia contra las mujeres, es nuestro deber tomar acciones y no solo discursos. Lo acontecido el pasado 8 de marzo, donde de manera violenta, sin ninguna clase de protocolo de actuación, la Policía Municipal realizó el arresto de varias de las asistentes a la marcha convocada por la conmemoración del Día Internacional De La Mujer, no se puede volver a repetir. Comentó la diputada de Morena de la LXXV Legislatura Seyra Alemán, al señalar que dentro de las detenidas había menores de edad.

Esto nos deja ante un panorama en el que claramente hubo exceso de uso de la fuerza, aún y cuando se supone que los agentes del orden deben de estar capacitados, para no sujetar de manera agresiva, pero sobre todo, para no violentar los derechos de cualquier michoacano, especialmente en el tema de las menores de edad, ya que las menores detenidas fueron inmovilizadas sin ningún protocolo con esposas o grilletes. Y tanto la Ley de los Niños, Niñas y Adolescentes, así como los tratados de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, son muy claros en ese sentido. “No se pueden utilizar objetos para inmovilizar a una persona menor de edad”. Subrayó la Diputada de Morena, al comentar que las menores detenidas por la Policía de Morelia, no debieron pasar por el Juez Cívico, no sin antes atender la representación de los tutores, o ya sea de una persona con conocimiento sobre la materia de la Ley de las Niñas, Niños y Adolescentes y de Derechos Humanos.

“Reprobamos esta clase de proceder ante las menores de edad, y como Diputada hago un exhorto al Alcalde y al Cabildo de Morelia a que dentro del Reglamento de Justicia Cívica, exista un capitulo especial y que sea alusivo al tema del trato de las niñas, niños y adolescentes, siempre con la representación de sus tutores, o la representación de una persona docta en el tema, a bien de no transgredir sus Derechos Humanos” afirmó.

Si de verdad queremos crear una cultura de respeto entre nuestra sociedad, debemos comenzar por cuidar los Derechos humanos de todos. Y contar con una policía y autoridades que den el ejemplo, es imperativo. Porque no podemos decir que hemos avanzado en el camino del respeto cuando suceden estas lamentables situaciones finalizó.