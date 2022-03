Periodistas agredidos por Policías Municipales durante la manifestación del 8M expusieron ante el Comisionado de Seguridad de Morelia, Alejandro González Cussi, quejas respecto a los hechos suscitados durante las detenciones a manifestantes.

Representantes de medios de comunicación, reporteros y periodistas solicitaron al encargado de la seguridad de la ciudad respeto a su labor, luego de explicar como fueron agredidos física y verbalmente por los elementos policiales.

Al respecto y luego de escuchar a los periodistas, González Cussi declaró que se sancionaría e incluso se daría de baja a los elementos que agresores, esto después de probar su culpabilidad, por lo que pidió a los informadores presentar sus denuncias correspondientes, a tiempo que les confió los acompañaría y asesoraría en el proceso.

No tengo miedo de despedir elementos policiales, incluso de septiembre a la fecha hemos dado de baja a 12 policías que trasgredieron los principios de la corporación municipal, así tengamos dos elementos, serán elementos con atento apego al respeto de los derechos humanos.

Los reporteros detallaron expusieron los golpes, groserías y gas pimienta que fue arrojado por los elementos de seguridad pública del municipio, a tiempo que solicitaron protocolos específicos para periodistas en cobertura, de parte de la corporación policial.

Po su parte el comisionado reconoció que los elementos de seguridad municipal no cuentan con capacitación para atender diversas expresiones o situaciones bajo un enfoque más humanista, por lo que habrían de emprender capacitaciones que permitieran a los policías ser más empáticos con los ciudadanos en general.

La policía no debe, en ninguna circunstancia perder la cabeza, pero las capacitaciones no son suficientes. Respeto la labor periodística y aunque no tengamos reportes de estos hechos vamos a proceder con las investigaciones pertinentes.