Es urgente que la Federación se ocupe de los temas de inseguridad y afronte a los criminales, no debemos permitir que Michoacán se convierta en un estado de exiliados, apuntó Oscar Escobar Ledesma, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

No queremos que Michoacán en poco tiempo se convierta en un estado de desplazados, donde toda la gente migre a otros lugares buscando condiciones más seguras. Es lamentable que desde la Federación se pongan pretextos absurdos para no afrontar al crimen organizado.

Derivado de los enfrentamientos que se suscitaron en el municipio de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Escobar Ledesma indicó que los presidentes municipales se encuentran solos en el combate a la delincuencia, por lo que es urgente que estado y Federación asuman su responsabilidad en materia de seguridad.

Los índices de inseguridad, delincuencia, enfrentamientos que se viven en los municipios de Michoacán y en todo el país es una muestra de que urge que se refuercen las estrategias de seguridad, no podemos seguir con la política de abrazos, no balazos. Eso no funciona y la muestra está en las muertes que se registran cada día, las balaceras, los desplazamientos forzados.