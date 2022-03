Con el objetivo de tener más herramientas para la correcta emisión y revisión de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) del tipo Superior que entrega la Secretaría de Educación del Estado (SEE), se llevó a cabo el “Foro de Educación Superior. La Pertinencia de Programas Educativos en el Estado de Michoacán”, en el cual se anunció la realización de otros encuentros regionales con el mismo fin.

Lo anterior, tras ser una de las necesidades planteadas en el evento en el que participaron representantes de más de 100 instituciones de nivel superior, incorporadas a la Secretaría de Educación.

La secretaria de Educación, Yarabí Ávila González, consideró necesaria la realización de los foros para fortalecer la emisión del RVOE, escuchar las necesidades de las regiones y avanzar en proyectos que desde el sector educativo, impulsen el desarrollo. “Debemos no solo buscar una buena educación, sino que ésta tenga valores e impacto en la sociedad”, citó.

En conferencia magistral, Alejandro Miranda Ayala, director general del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), externó la relevancia de garantizar el derecho de los jóvenes a una educación de calidad certificada por agentes externos.

Pidió no dar cabida a escuelas que no preparen a los universitarios para realmente dar soluciones a los problemas actuales. “De nada sirve el gasto, la inversión y el tiempo en la educación superior si ésta no satisface las expectativas de los mercados de trabajo, la creación de las nuevas empresas y el disfrute de la vida”, dijo el también presidente de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior.

El evento contó con la presencia de Isidoro Ruiz Argáiz, coordinador de Gabinete, en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, así como de Ivan Barrales Alcántara, coordinador general de Planeación y Evaluación Educativa de la SEE y Javier Cervantes Rodríguez, director de Incorporación Control y Certificación, también de la SEE.