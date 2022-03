El Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en contra de la excesiva fuerza pública que aplicaron a las mujeres, adolescentes y niñas que participaron en la marcha con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres.

En voz de la Regidora del PRD en Morelia, Minerva Bautista Gómez, se dio lectura al “Posicionamiento en torno a los acontecimientos de represión en el Día Internacional de la Mujer”, en representación de las mujeres perredistas.

A continuación el posicionamiento:

Hoy acudimos como Partido Político a denunciar y reprobar contundentemente los lamentables hechos ocurridos el día de ayer. La represión ejercida por parte del Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla en contra de mujeres, colectivos y activistas que sólo hacían uso de su legítimo Derecho a la protesta; es totalmente inaceptable.

Pareciera que a los Gobiernos que se autodenominan como “De Transformación” sólo les interesa resguardar un par de cosas, su narrativa y la integridad personal de sus huestes.

No es posible que ante manifestaciones donde el reclamo principal es que no existen condiciones de Seguridad para las mujeres en Michoacán y en México; la respuesta sea levantar muros de contención para protegerse a sí mismos. El tamaño de esas vallas, no es otra cosa más que un reflejo de la ignorancia, el miedo y la poca disposición que tienen nuestras autoridades para buscar soluciones de verdad. Los reclamos ahí están, las protestas ahí están, las muertas ahí están y nadie hace nada.

Es por eso que hoy acudimos a esta instancia, no sólo a denunciar la cerrazón y el atropello a los Derechos Humanos que está cometiendo el Gobierno Estatal y Federal en contra de las mujeres; venimos a comprometernos y a reafirmar que toda mujer que sea víctima de violencia, de cualquier tipo que esta sea; pueda encontrar en el PRD un lugar donde ser escuchada, donde obtener mecanismos para su protección y para lograr incidir en la toma de decisiones relevantes para la vida pública del Estado.

Volvemos a instar al Gobierno de Michoacán y muy particularmente a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres en el Estado para que salgan y que den la cara ante los reclamos de la gente, ya basta de imitar al pie de la letra las acciones del Presidente de la República, Michoacán no necesita predicadores ni dueños de la verdad; nuestro estado necesita trabajo y políticas públicas que de verdad abonen a corregir la desigualdad, el machismo y la violencia sistémica que se ejerce en contra de todas.

¡Alto a la violencia contras las mujeres Ya!

¡Ni una más, ni una menos, vivas nos queremos!

Estuvo presente el Presidente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, quien respaldó el posicionamiento de las mujeres del PRD, y exigió al gobierno del estado que se revise el caso de lo que ocurrió durante la marcha y se aplique la Ley contra las y los elementos policiales que agredieron a las participantes, y además, que el titular del Ejecutivo pida disculpas públicas a las mujeres michoacanas.

Asistieron también, el secretario general del PRD, José Guadalupe Aguilera Rojas, Luis Manuel Magaña Magaña, Secretario de Asuntos Electorales y Política de Alianzas de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), así como mujeres lideresas perredistas del municipio de Morelia, fundadoras y liderazgos.