Con el objetivo de cumplir con la armonización de la Ley Nacional de Extinción de Dominio con la Ley para la Administración de Bienes Asegurados y Decomisados del Estado de Michoacán, la Diputada Local del Partido del Trabajo Mayela del Carmen Salas Sáenz presentó una iniciativa para uniformar este delito que actualmente está fuera de nuestra constitución estatal, por no cumplir con los tiempos establecidos.

La legisladora petista hizo un llamado enérgico a sus compañeros en el congreso estatal a cumplir con lo estipulado en la Ley y no postergar más la normatividad, ya que esta reforma en nada afecta procesos de extinción de dominio anteriores, por tal motivo ya no hay razón para seguir con debates, solo queda cumplir con su obligación como representantes populares.

Compañeras y compañeros diputados, esta reforma es un mandato de ley, no es buscar culpables, es cumplir con la norma, no es una persecución política, es simple y llanamente justicia, quien obtenga ganancias a través de un hecho ilícito y las esconda a través de un tercero, este delito no puede quedar impune, sean ciudadanos o servidores públicos.