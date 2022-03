Desde los congresos locales y en coordinación con los legisladores federales y senadores seguiremos luchando por el rescate de México, indicó Oscar Escobar Ledesma, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

Durante sesión plenaria, afirmó que el Grupo Parlamentario llevará a tribuna los temas más urgentes a resolver en el país y en Michoacán, para impulsar desde los diferentes congresos locales, cambios importantes.

El coordinador de la bancada panista apuntó que la población exige mejorar las condiciones de salud, seguridad y economía a nivel nacional, temas que recaen en el presidente de la República, quien desde su perspectiva, se dedica a fungir un papel de figura mediática y no las funciones de mandatario federal.

En el país vemos que no está funcionando la forma en que se lleva la economía, no se garantizan los servicios de salud, no hay estrategia de seguridad y el resultado está en los índices delictivos que están incrementando. No es lo mismo ser un presidente popular que un buen presidente, es necesario que la Federación haga menos mañaneras y se entreguen mejores resultados.