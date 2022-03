Ante la exitosa carrera que ha tenido en el ámbito del boxeo y la proyección que ha dado a Morelia a nivel nacional, Julio César Gómez Zavala “El Bambú”, recibió un reconocimiento de manos del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar y la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández.

Frente a familiares de Julio así como de su entrenador y demás personalidades, el alcalde resaltó el esfuerzo que realiza diariamente el boxeador, “esto debe ser motivo de aliento para todos y todas; que éste sea un ejemplo para que los demás jóvenes nos ayuden a que juntos y juntas construyamos la paz de nuestro municipio”.

Martínez Alcázar destacó la importancia de incentivar el apoyo al deporte, a la cultura, al arte y todo lo que propicie una mejora en la calidad de vida de la juventud moreliana.

Quiero decirte Julio, que en Morelia vas a tener porras, indistintamente del resultado, nosotros te vamos a seguir apoyando para que salgas adelante en la disciplina que tú has desarrollado. Estoy seguro que con esa pasión, porque haces lo que te gusta, lo vas a lograr y lo vas a hacer bien, échale muchas ganas, represéntanos a los morelianos y morelianas allá y esperemos que te traigas otro triunfo.

El orgullo moreliano, Julio César Gómez Zavala expresó, “quiero agradecer a Paola Delgadillo y a Alfonso, que a través de Vero Zamudio (directora del IMCUFIDE) me han apoyado para que yo pueda seguir triunfando en este deporte que a mí me apasiona, esto me motiva bastante a seguir echándole más ganas y traer resultados para Morelia. Para mí es un honor representar mi ciudad y el estado y ahora que mejor que representar el país; es un gran sueño y a disfrutarlo”.

Apenas el fin de semana pasado, Julio logró el boleto para representar a nuestro país, dentro del Torneo Continental de Box, con sede en Guayaquil, Ecuador, además de ser convocado por la Federación Mexicana de Box (FMB), como parte de la Preselección Mexicana que realizará una gira por España.

Verónica Zamudio Ibarra, directora general del Imcufide dio a conocer la semblanza de Julio César “Bambú” Gómez Zavala, quien nació en Morelia, Michoacán, el 11 de mayo del 2002. Dijo que fue a los 12 años de edad, cuando se adentró al deporte de los puños y en cuestión de meses, se consolidó como un representante del estado en campeonatos nacionales.

Después de años de esfuerzo, entrenamientos y conseguir 10 títulos estatales, Julio dio un paso contundente al frente para cumplir su sueño de representar a México en unos Juegos Olímpicos, al consagrarse campeón del Festival Olímpico 2021, evento en el cual además fue elegido como el mejor boxeador y consiguió así un sitio dentro de la selección nacional.

En calidad de ser uno de los pugilistas más prometedores del país, “Bambú” dio un nuevo golpe de contundencia apenas este fin de semana, en el Festival Nacional Élite, en la división de los ligeros, donde venció a dos compañeros de la selección, con lo cual se colocó dentro del grupo más selecto de pugilistas y obtuvo su pase para acudir al Torneo Continental, que se celebrará en Ecuador.

Julio, se describe como un joven tranquilo, con gran arraigo por su familia y muy dedicado, valores que, junto a su notable talento, confía que lo llevarán a cumplir sus objetivos a nivel nacional e internacional.

