El regreso a clases presenciales avanza y actualmente 22 millones 435 mil 93 alumnas y alumnos asisten a sus aulas, lo que representa un incremento de seis millones 823 mil 601, es decir, 50 por ciento más respecto a las primeras semanas del año cuando asistían 15 millones 611 mil 492 estudiantes.

Durante su participación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez señaló que 207 mil 46 planteles están abiertos en todo el país, cifra que contrasta con los 179 mil 990 donde comenzaron actividades al inicio del año; es decir, se tienen 26 mil 56 escuelas más que brindan servicios educativos.

Por lo que se refiere a docentes, agregó que un millón 891 mil 682 maestras y maestros ofrecen clases de manera presencial como parte del ciclo escolar 2021-2022, cantidad que se incrementó sustancialmente, ya que la cifra a principios de año era de un millón 417 mil 660 docentes, lo que significa que más de 474 mil docentes se sumaron en las últimas semanas a las clases presenciales.

Lo anterior, afirmó, es producto del esfuerzo, de la colaboración y del trabajo en equipo de quienes integran la comunidad escolar, que son los padres de familia, los maestros y los alumnos, con el respeto y aplicación de los protocolos sanitarios, lo que permite que la escuela no represente un riesgo de contagio para la población.

Gómez Álvarez subrayó que la SEP mantiene el apoyo administrativo y socioafectivo a quienes así lo deseen. Comentó que, en sus recorridos por escuelas del país, las y los niñas comentan que en las escuelas se sienten mejor.

Respecto a las Escuelas de Tiempo Completo (ETC), precisó que ahora se dará prioridad a la infraestructura como parte del programa La Escuela es Nuestra, y resaltó que: “me sorprende mucho el que se comente que no se ve el beneficio del programa; yo los invitaría a todos aquellos que dicen es que no se ve; que vayan a las comunidades más alejadas”.

Sin embargo, añadió, se analiza cómo trabajar aspectos como la alimentación y el tiempo completo que formaban parte de las ETC.