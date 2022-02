La dirigente de Morena en Michoacán, Giulianna Bugarini Torres, expresó que la gestión del gobernador del Estado; Alfredo Ramírez Bedolla, está rindiendo frutos porque además de conducirse con austeridad y disciplina presupuestaria, también ha cumplido con el pago a los trabajadores de diversos sectores.

De igual manera, mencionó que se han iniciado investigaciones con el fin de desterrar la corrupción que ha permeado dentro de la administración pública estatal y que ha complicado el desarrollo y el bienestar del Estado.

Asimismo, destacó que la administración morenista está atendiendo de raíz el origen de la inseguridad y de los males que han permeado en Michoacán por varias décadas, por lo que llamó a tener paciencia, puesto que la problemática del Estado no se puede resolver de la noche a la mañana.

Para que la transformación pueda llevarse a cabo, se necesitan cambios verdaderos que vayan encaminados en favorecer a los ciudadanos y no a un grupo en particular, puesto que en la izquierda verdadera se lucha en colectivo y no por intereses individuales.