En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, la Diputada Local del Partido del Trabajo, Gabriela Cázares Blanco reflexionó sobre el futuro de instituciones especializadas en el tema, como la fusión del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), bajo el argumento de “un ajuste administrativo”, que tendría como objetivo “lograr una sociedad más equitativa e incluyente”; sin embargo, señaló que esta determinación podría provocar un retroceso.

De igual forma, Cázares Blanco pidió abatir la discriminación y dejar a un lado los prejuicios para poder ser una sociedad pluricultural e incluyente, señaló que no basta con el reconocimiento de las lenguas indígenas, se debe tener presencia en los ámbitos públicos y privados, para promover su aprendizaje y evitar su desaparición.

No basta solo con el reconocimiento oficial de las lenguas indígenas, éstas deben seguir ganando espacio en todos los ámbitos públicos y privados de la vida cotidiana. Para lograr una sociedad verdaderamente incluyente, necesitamos deshacernos de prejuicios que no abonan al reconocimiento de una sociedad pluricultural, todas estas lenguas que tienen historias que contarnos y que, por factores económicos, políticos y no científicos han sufrido discriminación, lo que provoca que los hablantes no las quieran aprender o seguir hablando y a consecuencia de ello desaparezcan.