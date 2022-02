Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Telebachillerato del Estado de Michoacán (SUTTEBAM) se han declarado inconformes del trabajo de la directora general de la institución, Cristina Portillo, quién dicen, “no cumple los requisitos para estar en el cargo”.

Silviano Paredes Correa, líder del Suttebam señalo que la directora no tiene voluntad de hacer bien las cosas, incluso denunció ante medios una acoso laboral de parte de l ex legisladora, motivo por el cual han determinado una serie de acciones de protesta en Morelia.

A través de sus movilizaciones, los sindicalizados exigirán a las autoridades designen a otra persona al frente del Telebachillerato y de las direcciones y supervisiones, quienes si conozcan del trabajo de la institución.

“Es un claro ejemplo de favor político, la ex diputada no cumple con el perfil, aquí no es el Congreso donde solo llegaba a sentarse”.

Además señaló que incluso la propia Portillo ha dicho que no está a gusto en el telebachillerato, “pensaba que iba a encontrar cosas para hacer un trabajo político, pero no académico”.