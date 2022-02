A un año y cinco meses del asesinato de Jessica González Villaseñor, sus familiares siguen sin poder acceder a la justicia del caso y es que aún no se castiga al supuesto agresor de la maestra moreliana.

Este día, sus familiares se manifestaron en el Palacio de Justicia de Morelia para exigir a las autoridades la pronta solución del caso que conmocionó al país entero y aseguran que han sido meses difíciles ante la opacidad en los sistemas de justicia.

Verónica Villaseñor, mamá de Jessica, señaló que la opacidad también ha permeado en las instancias encargadas de procurar acompañamiento a víctimas, ya que dijo “no han colaborado para que haya solución en casos como este, la CNDH no nos ha ayudado”.

“No sé cómo se manejan las cosas, las autoridades estatales ni las asociaciones civiles nos han ayudado o protegido. No puedo decir que hay corrupción, porque no me consta, pero es muy evidente, porque simplemente no podemos acceder a la justicia”, aseguró.

Luego de meses de audiencias, manifestaciones y protestas la familia de Jessica aún temen que Diego N., el presunto responsable del asesinato de Jessica quede en libertad o le otorguen una pena mínima que no corresponda al nivel de su delito.