No solamente Carlos Loret de Mola deberá hacer público cuánto gana, sino también Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leyva y Joaquín López-Dóriga, consideró el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior lo reveló en la mañanera y justificó esta petición conque los periodistas antes mencionados son pagados con recursos que vienen del presupuesto público.

Desde Palacio Nacional, en la mañanera le exigió a Loret de Mola que exponga cuánto gana porque además está relacionado con la venta de medicamentos y equipos médicos.

En el caso de Loret no es un caso de afectar a la información sobre lo que gana un periodista, es que ese periodista está vinculado con la venta de medicinas y equipos médicos, y así otros.

El jefe del Ejecutivo insistió en que así como Carlos Loret de Mola, los periodistas Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leyva, Jorge Ramos y Joaquín López Dóriga deben revelar sus sueldos.

Yo creo que sin necesidad de que intervenga el INAI, ellos deberían informar cuánto ganan por ética, Loret, Ciro, López-Dóriga, Carmen Aristegui, a lo mejor sus bienes pues no, pero ayudaría a saber, Jorge Ramos, también.

En este sentido justificó que no solo en México algunos periodistas representan a grupos de interés, sino que se trata de un fenómeno mundial.

No solo es un asunto de México, es mundial, habría que ver son los dueños del New York Times, Washington Post, del Financial Time.