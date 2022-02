A decir de Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las autoridades de los tres niveles de gobierno simplemente les han dado la espalda a grupos vulnerables principalmente de la Tierra Caliente y Sierra Costa de Michoacán.

El ombudsman señaló que hay especial preocupación por atender a desaparecidos en Michoacán, a desplazados y a personas fallecidas que simplemente no han sido identificadas, grupos que son constantemente vulnerados sobre todo porque no existe ni siquiera un censo de cuántas personas se encuentran en esta situación.

La degradación social ha ido en aumento en los últimos 8 años, en la CEDH estamos preocupados por los miles de desaparecidos, pero también por identificar los restos de miles de fallecidos, además de qué la operación del centro de resguardo forense, el llamado panteón forense, no es muy clara.

Señaló que hay “muchísimos” desaparecidos en Michoacán, no saben cuántos, aunque se estima que podrían ser más de 12 mil ya que por cada 1 que se denuncia, hay 4 que no, “el registro indica que son tres mil, hagan cuentas, hay muchos más que no fueron denunciados”.

Sobre el tema de la identificación de restos humanos, el ombudsman señaló que no existe una base genética de datos en la entidad y que la federación tampoco ha brindado información clara al respecto por lo que insistirán en la integración de una comisión de la verdad.

Se está normalizando esta degradación social, el estado debe tener una actuación específica en el tema de menores, quienes están abandonando la escuela por que son huérfanos, porque son desplazados o porque están siendo reclutados por grupos armados, es una situación alarmante y no se está haciendo nada al respecto.

Indicó que en lo que a ellos atañe han vinculado a viudas, huérfanos y desplazados con dependencias de gobierno para que éstas brinden la atención necesaria, sin embargo, los esfuerzos son insuficientes.

Esfuerzos de las autoridades federales, estatales y municipales son disgregados, hay una estrategia unilateral e insuficiente, la situación no se resuelve. Combatir el origen de la inseguridad, debería ser el objetivo principal de la estrategia.

Finalmente, Tinoco Álvarez declaró que “lo que pasa en la franja de Gaza se queda corto con lo que pasa en estas regiones de Michoacán”.