La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con cáncer (AMANC) presentará ante los legisladores michoacanos la iniciativa de ley que permita la creación de un padrón estatal de menores con este padecimiento, con la intención de apostar por la detección oportuna de esta enfermedad.

David Gutiérrez González, presidente del patronato del AMANC en Michoacán, señaló que las cifras sobre el cáncer infantil en la entidad son muy desalentadoras, “4 de cada 10 niños fallecen por esta causa”.

Dijo que si bien a nivel nacional existe una ley que obliga a la creación de un padrón de niños con cáncer, éste no se ha realizado y mucho menos se ha reflejado en las entidades, por lo que su propuesta es que se lleve a cabo un registro de este tipo al menos a nivel estatal.

No hay padrón real de menores con cáncer, no hay estadísticas nacionales, menos estatales, lamentablemente no hay conexión con instituciones de salud privadas y públicas, que nos compartan sus registros.