Luego de que el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) presentara 15 denuncias de carácter penal en contra del rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Raúl Cárdenas Navarro, y el tesorero universitario, Rodrigo Gómez Monge, por la falta de pago de prestaciones, el rector de la Máxima Casa de Estudios de la Entidad negó conocer dichas acusaciones.

Indicó que no conoce nada de lo que el líder sindical del SUEUM expuso supuestamente ante la Fiscalía Anticorrupción.

No sé nada de lo que dice Lalo Tena.

Cárdenas Navarro indicó que está habiendo las cosas bien, por lo que no sabría porque podrían llamarle a declarar.

Cabe señalar que Eduardo Tena Flores, líder del SUEUM explicó que, debido a la retención injustificada del recurso de más de 33 millones de pesos, desde el año 2019, es que se interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

En temas sindicales, el rector mencionó que el hecho de que el SUEUM no tenga registro de la toma de nota ante la ley, podría repercutir negativamente en la universidad dado que a las autoridades de la institución les corresponde aportarle al sindicato, pero, al no contar con recibos o facturas por este recurso podrían cometer una falta grave tanto si entregan recursos sin factura, como si no lo hacen.