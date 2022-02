“Pongamos un alto a la impunidad en la violencia a periodistas, comunicadores y pro-derechos humanos”, declaró el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña, luego de conocer la noticia sobre el reciente asesinato de un periodista en Tijuana.

Al respecto insistió en que es necesario que los gobiernos federal y de Michoacán materialicen las acciones necesarias para fortalecer el mecanismo de protección que existe para este sector de la población, “es momento de actuar, si no lo hacemos, si no exigimos, si no trabajamos, los ataques contra quienes ejercen el derecho de la libertad de expresión, acceso a la información y a favor de los derechos humanos, no cesarán.”

En el entendido de que el mecanismo es una garantía de protección a derechos humanos erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad, de quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, Hernández Peña dijo:

No nos hagamos de la vista gorda, no minimicemos el problema, en lugar de insultar y agredir el actuar de los comunicadores críticos del régimen actual, apoyemos y reconozcamos su labor, redoblemos esfuerzos para cuidar a quienes día con día nos informan y, protejamos a los que son amenazados por ejercer su profesión.

Agregó que desde Michoacán las y los diputados del PRI se unen al llamado del Dirigente Nacional del Partido, Alejandro Moreno Cárdenas de no permitir la normalización de la violencia y condenar al abuso de autoridad del que está siendo objeto el periodismo en México.

En este sentido, el coordinador del grupo Parlamentario del PRI, aseguró que no dejará de exhortar a las autoridades de Michoacán a crear a la brevedad la estructura orgánica mínima que haga valer estos derechos reclamados y que ya existen en leyes.