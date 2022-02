Tras el asesinato del edil de Contepec Enrique Velázquez Orozco, el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla negó que el alcalde nunca alertó sobre supuestas amenazas, por ende, no solicitó seguridad particular.

Señaló que ese municipio aún no firmaba el convenio de coordinación en materia de seguridad, y que no mencionó recibir ninguna amenaza por lo que no hay precedente en la línea de investi9gación del homicidio.

Nos sorprendió lo ocurrido ya que no teníamos ninguna advertencia en ese sentido, nunca fuimos notificados o hubo solicitud de seguridad.

Destacó además que el tema de la investigación será atendido por la Fiscalía General de Justicia del Estado a quienes les reiteró el respaldo del Gobierno de Michoacán para apoyar en las investigaciones.