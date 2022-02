México cuenta con sistema electoral robusto, sólido y con gran reconocimiento internacional que, si bien es mejorable, debe avanzar hacia su consolidación y no hacia su reinvención, aseguró el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

Durante su participación en el Foro Reforma Política en la Cuarta Transformación, organizado por el senador José Narro Céspedes, alertó del riesgo que implica una eventual reforma que pueda ir en contra de la lucha histórica para consolidar un sistema democrático en México.

Lo que funciona no se arregla porque se puede descomponer. Yo creo que sí hay que mejorar nuestro sistema electoral, pero bajo la premisa de que es un sistema perfectible que no hay que reinventar. Reconozcamos lo que hemos hecho y apostemos a mejorarlo, pero no a tirar, como suele decirse, el niño con el agua sucia.