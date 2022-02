Con el actuar que hemos visto en la Fiscalía General de la República, la denuncia de hechos presentada por Acción Nacional por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias cometidos por el hijo del presidente, lo vemos como un testimonial, declaró Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN.

Sin embargo, había que estar del lado correcto de la historia y por eso Acción Nacional, ante los reportajes que se difundieron en redes sociales que hablan de un posible tráfico de influencias de corrupción, Acción Nacional como la primera fuerza de oposición en el país, de hecho, hemos sido el único partido político que lo ha denunciado esto en el Senado, en la Cámara de Diputados, en congresos locales y en la Fiscalía porque no puede quedar un precedente sin ser denunciado formalmente como lo hemos hecho.

Entrevistado previo a un desayuno con motivo del 20 Aniversario de un medio de comunicación, dijo que seguramente la Fiscalía no va a hacer nada, pero el PAN podría ir a instancias internacionales para que se investigue este hecho.

Cortés Mendoza lamentó el aumento de la violencia en Michoacán y aseguró que el gobierno federal y el estatal están rebasados, porque la inseguridad se está desbordando con más ejecuciones y feminicidios.

Francamente mientras no cambie la estrategia de los abrazos y no balazos, yo no veo cómo esto pueda mejorar porque la delincuencia se está expandiendo en todo el territorio nacional y donde gobierna Morena está peor aquí, Michoacán, Zacatecas, Veracruz, Morelos.