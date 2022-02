A través de una circular, David Daniel Romero Robles, quién era director de Educación Indígena de la Secretaría de Educación del Estado, presentó su renuncia al gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

Quien ostentaba este cargo desde el pasado 1 de noviembre, decidió dar por terminada su labor en la dependencia luego de una serie de presiones de la coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quienes exigían su salida del puesto.

Fue el propio David Romero, quien a través de sus redes sociales publicó su carta de renuncia en calidad de irrevocable, dirigida al gobernador de Michoacán.

Evitar posibles divisiones, confrontaciones y polarización entre las comunidades indígenas de nuestra entidad, pues pertenezco a una de ellas y esto convencido de que, el día de hoy la cohesión social es imprescindible, se lee en el documento.

Recientemente los centístas de la fracvión Poder de Base habían iniciado un paro laboral en el Sector IX ante la inconformidad por la designación de David Romero como titular.

El magisterio denunció a través de marchas, manifestaciones y recientemente agresiones a elementos de seguridad, que las autoridades de la SEE no respetaron el proceso de nombramiento del sector indígena, quién además no contaba con el perfil adecuado para tal puesto.

Se espera que Lázaro Manríquez Joaquín, la persona elegida por los centístas sea quién en breve asuma el cargo.