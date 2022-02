En el marco del inicio del Segundo Periodo Legislativo en el Congreso de Michoacán, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza, hizo extensiva la invitación a sus compañeros diputadas y diputados para que se privilegie el diálogo y los acuerdos en el ánimo de tener mayor productividad y eficiencia en el poder legislativo de la entidad.

El diputado por el Distrito 22 de Múgica, recalcó que para lograr este objetivo es necesario disponer de la capacidad de diálogo y de la construcción de acuerdos, para acompañar las reformas constitucionales y legales con las que se busca transformar la vida pública del país y de esta entidad.

El congresista michoacano mencionó además que en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hay confianza en trabajar bajo un esquema de parlamento abierto y en ese contexto, instó a las y los legisladores para involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones del poder legislativo michoacano.

Enfatizó que esta nueva etapa que inicia en el Congreso michoacano tendrá retos que con trabajo y unidad podrán salir adelante, en ese sentido reiteró la necesidad de mantenerse abiertos al diálogo con respeto, tolerancia, para que con autoridad moral puedan luego exigir el cumplimiento a otros.

Mantengamos el diálogo respetuoso con nuestro gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, sigamos siendo aliados de la causa como hasta ahora, confiados en que tenemos en el titular del ejecutivo a un amigo solidario y comprometido con los valores y con principios de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar. Vamos a seguir jalando parejo con el Gobierno de Michoacán.