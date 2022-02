La Revocación de Mandato ya es un hecho y es un mecanismo de la democracia que quedará establecido en el país, para remover a los funcionarios que no den resultados, celebró esta mañana el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Desde Hidalgo, el Presidente refirió que esta consulta le permitirá a los mexicanos identificar a la mitad del sexenio si los gobernantes se volvieron “locos” con el poder y con ello removerlos de su cargo.

Esto ayuda mucho porque así se elige por seis años, pero si a la mitad del camino no hay buenos resultados y se volvieron locos los gobernantes,porque el poder es una tentación cuando no hay principios, cuando no hay ideales. El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos.