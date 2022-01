Por Sergio Torres Delgado

Ahora sí, con documento en mano, se confirma que la denominada verificación vehicular en Michoacán será voluntaria.

Ya no se trata solamente de una declaración boletinada por el equipo de la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, quien el pasado 12 de enero señaló que se trataba de una medida “voluntaria”, quien, sin embargo, no aportaba ningún sustento.

Resulta que en la edición del miércoles 12 del mes aparece, en el Periódico Oficial del Estado, el Acuerdo Administrativo por el que se suspende la aplicación de las sanciones administrativas derivadas del Acuerdo que establece el Programa de Verificación Obligatoria del Estado para el Año 2022. Dato que nunca se menciona en el comunicado de cuatro párrafos. Tal omisión, solamente otorgó al dicho de la funcionaria carácter de declaración política.

En resumen, el nuevo Acuerdo menciona -en su primero de dos artículos- que “la verificación vehicular en el Estado será voluntaria”, debido a que la presente administración “busca fortalecer la economía del Estado, pero también la de las y los michoacanos, apoyando a los ciudadanos y ser solidarios ante la pandemia que enfrentamos” (sic).

Gobernador corrige la plana a funcionarios de salud

Tuvo que ser el mandatario estatal morenista, Alfredo Ramírez Bedolla, quien propusiera que en Morelia habilitaran cuatro centros de vacunación y no dos para la aplicación del refuerzo de la vacuna contra la Covid-19, al grupo etario de 40 a 59 años.

Abrir solamente dos centros del 19 al 22 de enero deja ver que no se ha aprendido nada: se concentra y se expone a la población, cuando lo que se pretende es evitar los tumultos ante la ola de contagios por la variante ómicron, no alcanzan las vacunas y se genera malestar entre quienes acuden a cuidar su salud.

Afortunadamente el mismo sábado 22 el gobernador anunció su instrucción para abrir otros dos macro módulos, aparte del Estadio Morelos y del Centro Deportivo Ejército de la Revolución (El Venustiano). Las sedes adicionales de este lunes pasado fueron Ciudad Universitaria y el Colegio de Morelia (antes Poliforum).

El secretario de Salud, Elías Ibarra, así como los titulares del IMSS, ISSSTE y las brigadas Correcaminos de la secretaría federal del Bienestar, comandadas por el delegado Roberto Pantoja, necesitan mostrar más iniciativa al interior del Consejo Estatal de Seguridad en Salud.

Prórroga para descuentos por reemplacamiento, en manos de diputados: Alfredo Ramírez

En su conferencia de este lunes, el gobernador aseguró que corresponde a las y los diputados locales la decisión de prorrogar el descuento del 30 por ciento previsto para el reemplacamiento vehicular durante el mes de enero.

Y es que el pago por el canje de placas vuelve a ser un calvario para el contribuyente, por muy responsable que se quiera ser, ya que abunda la desinformación, el sistema de cómputo “se cae”, los trabajadores encargados de los cobros no han sido informados por los jefes o simplemente no quieren aplicar descuento, no se presenta la documentación completa, las fichas repartidas para la atención son muy pocas, la falta inicial de placas, pago en línea habilitado tardíamente, etcétera.

Ese es un compendio de quejas y denuncias formuladas por los propietarios de vehículos que han querido cumplir con sus obligaciones ciudadanas, pero que se han visto impedidos por una u otra razón.

Ramírez Bedolla simplemente señaló a los legisladores como los responsables de autorizar, conforme sus facultades legales, la extensión del plazo.

Si bien la diputada independiente Julieta Gallardo fue la primera en alzar la voz y plantear el ajuste de los plazos aprobados para la aplicación de los descuentos, habría que preguntar si ya hizo una propuesta formal al interior de la LXXV Legislatura.

Será que ¿el gobernador tiene razón y entonces las declaraciones del coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Hernández Peña, son puro cuento? El priísta lamentó que el mandatario “niegue la posibilidad de una prórroga para extender los beneficios a las y los michoacanos en el tema del reemplacamiento”.

Si, como lo anunció Hernández Peña, las y los diputados lograran modificar la Ley de Ingresos del Estado 2022 para prorrogar el descuento del 30 por ciento, el Legislativo no sería el malo de la película. Si no hacen nada, habrá que hacer hincapié en la falta de intención de ambas partes.

Por cierto, luego del anuncio hecho por algunos senadores michoacanos -Blanca Piña, Cristóbal Arias, Casimiro Méndez y Germán Martínez- en el sentido de interponer un amparo en contra del reemplacamiento vehicular, algo sucedió que no ayudó a que se concretara.

Asesinan a periodista y hieren a la libertad de expresión

Apenas estamos a 25 días de enero y ya fue asesinada la tercera periodista en el país, en lo que va del año. Se trata de Lourdes Maldonado, victimada el domingo en Tijuana. La periodista estaba bajo el supuesto amparo del Programa de Protección de Periodistas y en 2019, en una de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, había solicitado ayuda porque temía por su vida.

Sin duda, la impunidad que envuelve a los culpables de los ataques contra periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas, entre otros, sigue dejando la puerta abierta a este tipo de actos. Sin libertad de opinión, de expresión, de pensamiento y de imprenta, ¿qué otros derechos y libertades pueden subsistir en un régimen que se precie de ser democrático, si lo primero que cae es uno de sus valores fundamentales?

