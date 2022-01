En Michoacán, dentro de las medidas sanitarias para mitigar los contagios de COVID-19 en el marco de la cuarta ola, el certificado de vacunación y la prueba negativa al virus no serán obligatorios en ningún momento para acudir a espacios públicos.

Así lo determinó el Comité Estatal de Seguridad en Salud, donde el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres destacó que el presentar estos documentos no exceptúa de contagios a la población, pues las vacunas no previenen los contagios, simplemente evitan que el paciente se agrave, sea hospitalizado o pierda la vida al resultar contagiado.

Mientras que la prueba negativa de COVID-19 no descarta al 100 por ciento que el paciente no esté contagiado, pues existe un periodo de ventana en las pruebas, donde a pesar de tener la sintomatología, el resultado puede fallar debido a que no se detecte el antígeno.

A la fecha, Morelia concentra la mayoría de los casos positivos, con 1,034 en los últimos siete días.