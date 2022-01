Octavio Ocampo Córdova, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) calificó como irresponsable que el gobierno de Michoacán continúe permitiendo se lleven a cabo eventos masivos en la entidad.

Destacó que ante el alza de contagios de Covid-19 las autoridades debieron establecer medidas más estrictas.

Y es que, pese a reconocer que el aislamiento no sería una medida prudente, se debe dejar de ser permisivos con la realización de eventos masivos.

Debe haber acciones muy concretas, el aislamiento no es un tema que tenga que ver para todo, pero en Michoacán se siguen haciendo eventos sociales, eventos culturales, no hay ni siquiera por parte del Comité de Salud lineamientos que permitan llevar a cabo alguna actividad, si sigue haciendo la actividad como si nosotros no tuviéramos una pandemia en frente.