Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), exigieron al gobierno del estado no minimizar la pandemia del Covid-19 y las nuevas variantes, así como garantizar a la ciudadanía el derecho a la salud.

Al fijar el posicionamiento semanal de manera virtual, Octavio Ocampo Córdova, presidente del PRD, consideró que es irresponsable la postura de los gobiernos federal y estatal, de no atender correctamente la pandemia, no contar con una estrategia concreta, minimizar el número de contagios y no tener los reactivos para hacer las pruebas, cuando es una responsabilidad que debe asumir la Secretaría de Salud.

Peor aún, que desde Palacio Nacional, el presidente de la República, diga que para curarse se requiere miel y vaporub.

El líder del PRD en Michoacán, afirmó que la salud y educación son derechos fundamentales de la ciudadanía y es obligación de las autoridades garantizarlos.

Vemos una falta de estrategia por parte del gobierno estatal, por eso volvemos hacer un llamado respetuoso para que no minimicen este tema que es tan importante, sigue habiendo un alto número de contagios, el más alto en todo el país en el país fue de 48 mil el pasado fin de semana y más de 7 mil en Michoacán.

El llamado es para que el gobierno del estado pueda atender la salud de las y los michoacanos, estamos en un momento en que se pueden tomar acciones muy concretas e implementar una estrategia que permita prevenir más contagios y evitar la saturación de los centros hospitalarios.

Ocampo Córdova insistió en que no es el momento apropiado para el regreso a clases a presenciales, porque es un sector vulnerable que no tiene esquema de vacunación, y que además se carece de protocolos sanitarios adecuados que permitan salvaguardar la salud de la niñez, el personal administrativo y docente, incluso, el propio Magisterio ha expresado su preocupación por el regreso a clases de las niñas y niños.

