Docentes adheridos a la fracción Poder de Base de la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron en la ciudad de Morelia exigiendo la destitución de David Robledo Robles de la Dirección de Educación Indigena, así como el establecimiento de una mesa de diálogo con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En entrevista, el líder sindical, Benjamin Hernández Gutierrez, señaló que la base docente continuara con movilizaciones en tanto las autoridades del gobierno del estado continúen en la negativa de atender sus demandas, en tanto que la imposición del funcionario referido no es negociable.

Denunció que desde hace más de 30 años, los profesores de educación indígena deciden democráticamente quien estará al frente de la Dirección, mientras que en el mes de diciembre se les impuso un funcionario que no es profesor, pero que es cercano al gobernador Ramírez Bedolla.

Deben saber que los procesos así no son, nosotros no nos metimos en las designaciones de personal, pero en el caso de las comunidades indígenas se deben llevar procesos de consulta y no de compadrazgos ni amiguismos.