Los asesinatos que se comenten en la ciudad de Morelia tienen un tinte de cobro de piso y ajuste de cuentas, aseveró la regidora perredista, Minerva Bautista Gómez, integrante de la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública, Protección Civil y Participación Ciudadana, ante el incidencia de asesinatos en lo que va del presente año.

En los primeros 12 días de enero, en Morelia 19 personas fueron ejecutadas, de las cuales tres perdieron a vida al interior de domicilios privados en colonias cercanas al Centro Histórico de la ciudad, situación que para la funcionaria municipal se debe a temas del crimen organizado.

Este llegar únicamente a quitarle la vida a gente que siempre se ha dedicado a trabajar, que se conoce de años por sus vecinos, que venden hamburguesa o tacos, que siempre vivieron de su trabajo y que no estaban metidos en situaciones complicadas, es lógico que es cobro de piso.

No obstante, reconoció que no llegado a su oficina ninguna persona a denunciar la situación, afirmó que las autoridades no se puede hacer de “la vista gorda” en un tema que está a los ojos de todos, pero resaltó que sin una buena coordinación entre los tres niveles de gobierno no se inhibirá la incidencia delictiva.

Bautista Gómez admitió que desde el municipio existe preocupación ante la falta de claridad de una estrategia de seguridad nacional y estatal, mientras que insistió en que el ayuntamiento y policia municipal no cuenta con las facultades para hacerle frente a la problemática, más allá de incrementar los patrullajes en zonas de conflicto.

Por su parte, el titular de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Morelia, Alejandro González Cussi, omitió dar declaraciones ante el cuestionamiento por parte de este medio de comunicación, acerca de la estrategia de seguridad municipal.