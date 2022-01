La Secretaría de Gobierno a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a la población a tomar medidas preventivias ante la presencia de temperaturas bajas por el paso del Frente Frío Número 21.

De acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la masa de aire frío asociada al frente mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en Michoacán, con heladas matutinas en sus partes altas, así como bancos de niebla en zonas serranas.

Ante la presencia de temperaturas frías, Protección Civil pide estar atentos al desarrollo del fenómeno y atender las recomendaciones que para este fin, se han dispuesto por las autoridades de protección civil:

• Abrigarse lo suficiente preferentemente usando la técnica de cebolla (vestirse por capas).

• Proteger rostro, cabeza, manos y orejas.

• Al salir de un lugar caliente, cubrir boca y nariz para evitar respirar aire frío.

• No utilizar doble media o calcetín ya que esto bloquea la circulación, en su caso utilizar calcetines de lana.

• En los días extremadamente fríos o con vientos fuertes, limitar la cantidad de tiempo al aire libre, ya que las exposiciones prolongadas pueden producir hipotermia y en casos extremos, congelación.

• Protegerse de la radiación solar con bloqueadores, asimismo, usar protectores labiales y cremas hidratantes para la piel para evitar resequedad por presencia de ambiente frío y seco.

• Alimentarse sanamente en invierno, procurar ingerir una mayor cantidad de calorías, vitaminas y líquidos (de preferencia tibios), frutas y nueces.

• Mantener una ventilación adecuada en caso de usar algún calefactor en casa, con la finalidad de evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

• No encender anafres o braseros dentro de lugares cerrados o con mala ventilación.

• Procurar que los niños no se acerquen para evitar accidentes

De igual forma, se recuerda que para reportar situaciones de riesgo, accidentes o desastres naturales, se tiene a disposición el número telefónico de emergencias 9-1-1.