El ayuntamiento de Morelia se encuentra falto de capacidades para sancionar a establecimientos mercantiles que no cumplen las medidas sanitarias impuestas por decreto por el gobierno de Michoacan ante la cuarta ola de Covid-19, en la entidad.

El titular de la Secretaría del Ayuntamiento, Yankel Benitez Silva, reconoció que el último decreto emitido por la administración estatal dejo fuera a los municipios de las posibles multas o sanciones a dueños de negocios, pues según el documento sólo faculta a la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coepris) para la revisión y posible amonestación a infractores.

Queremos fortalecer el que se le den mayores facultades a la autoridad municipal para sancionar esa parte, porque no tenemos la oportunidad más que de dejar avisos sin sanciones, ni clausuras hasta que interfiera la Coepris.

Sin embargo, el funcionario estatal admitió que en la última sesión del Comité Estatal de Seguridad en Salud no se le dio oportunidad a los representantes de municipios para externar inquietudes, sino que sólo se les citó a firmar lo ya establecido por el gobierno del estado, por lo que no se pudo modificar el tema de las sanciones.

En tanto, el titular de la Dirección de Inspección y Vigilancia, Adolfo Valdespino Silva, apuntó que la dependencia a su cargo realiza operativos de manera diaria para revisar que no se infrinja en temas de riesgo sanitario, no obstante, afirmó que no pueden sancionar los comerciantes más allá de infracciones propias del reglamento municipal.