El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que la variante “Ómicron” del Covid-19 es “el virus diluido” por lo que la ciudadanía no tiene nada que temer, siempre y cuando la población continúe acatando las medidas sanitarias en contra de la enfermedad, por lo que externo un llamado a docentes y alumnos para volver a clases presenciales.

Refirió que, el pasado sábado, el Comité Estatal de Seguridad en Salud determinó que en Michoacán no hay riesgo de que la nueva variante del virus aumente el número de hospitalizados y defunciones, aunque reconoció que sí incrementará la taza de contagios en la entidad.

En el tema de Covid-19 depende de la cepa, en el estado aún no predomina todavía el ‘Ómicron’ pero en los próximos días los contagios serán de esta cepa, (…) pero no hay nada que meter, no hay riesgo, si hay Covid pero necesitamos volver a clases presenciales.