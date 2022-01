Qué no quede duda de ello. En aras de que llegue el instante, o lo que ha generado más bien un destape anticipado, juegan ya en el tablero político por su reconocimiento y trayectoria.

Dada las condiciones la atención se ha centrado en la figura de Ricardo Monreal. Él, como otros, no fueron mencionados en conferencia mañanera; sin embargo, no fue necesario porque los hechos y la trayectoria del coordinador de los Senadores de Morena es, desde hace 25 años, un sinónimo de lucha y resistencia ante las adversidades.

En tal sentido, Ricardo Monreal no se inmuta y, sin prejuicios, tiene claro que hay una desventaja para la diputada de la candidatura de Morena.

No sólo fue un golpe contundente al presidente, sino mostró la ineficiencia o tal vez el exceso de confianza a sabiendas de que, ese espacio político, casi siempre ha sido un bastión de la izquierda.

Se puede decir que, con esa premisa, el presidente tiene un prospecto que no sólo elogia, sino que ha recibido una excesiva muestra de respaldo para penetrar en la simpatía de militantes y simpatizantes de Morena.

A pesar de ello, no ha logrado, hasta ahora, generar condiciones negativas, sin embargo, eso no significa que no suceda a posteriori. Hay un riesgo latente de fracturas internas; se percibe un clima de hostilidad en la divulgación mediática de las redes sociales, incluso, de medios de comunicación que colaboran con la Cuarta Transformación.