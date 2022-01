Juan Manuel Macedo Negrete, dirigente del Comité Ejecutivo Delegacional DIII 6 sección 18 del SNTE, en Michoacán, negó que los maestros adscritos a este sindicato vayan a presentar declaración patrimonial, tal como lo solicitan las autoridades educativas.

En un mensaje a través de redes sociales, aseguró que, tras sostener una reunión con autoridades de la Contraloría y Secretaría de Educación en el Estado, los propios mandos de ambas instituciones desconocen los términos y motivos de la declaración patrimonial, “nos parece que están fuera de contexto y los funcionarios deben leer más y prepararse”.

Es injusto e irregular esta solicitud, la posición de la DIII 6 en función de la declaración patrimonial es, no, no vamos a declarar nada todos los datos que ellos quieren ya los tienen.

Explicó que cada 10 años se les efectúa un censo donde los docentes brindan sus datos personales y este proceso dijo, se realizó hace dos años, por lo que la Secretaría de Educación en el Estado cuenta con la información que hoy se les exige.

A los agremiados al sindicato les dijo, referente a las supuestas sanciones: no tengan temor, no pueden inhabilitar, no pueden sancionarse por pelear un derecho, en la Constitución y en la Ley de Responsabilidades del Estado de Michoacán no existe un solo renglón que diga que los trabajadores tienen que presentar una declaración patrimonial.