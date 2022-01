La obra para la realización de un puente elevado para esquivar el paso del tren en la avenida Siervo de la Nación, al sur de la ciudad de Morelia, podría ser cancelada por el ayuntamiento capitalino en caso de que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) encuentre desperfectos en su construcción o irregularidades en el tema jurídico y legal.

La construcción del paso a desnivel inició en el pasado mes de febrero de 2021, con la promesa de culminar en cuatro meses, para evitar perjuicios a los colonos de la zona, sin embargo, con más de ocho meses de retraso la edificación se encuentra detenida desde hace más de dos meses sin que se tenga una fecha estimada para reanudar los trabajos y culminar el puente.

El titular de la Secretaría del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, refirió que, a la llegada de la nueva la administración municipal se decidió solicitar a la ASM una revisión a todos lo referente a la obra en cuestión, pues señaló que ante la falta de documentación debido al hackeo de las bases de datos del municipio no se conocía el estatus de la construcción.

Aseguró que el actual gobierno de Morelia busca darle certeza a la ciudadanía de que el puente elevado será funcional sin errores que puedan poner en riesgo a la población, además de garantizar que no se tengan vicios ocultos en materia jurídica para con el municipio.

Hasta que no tengamos certeza de la absoluta legalidad de la obra no podemos nosotros firmar los convenios porque nos volveríamos corresponsables de un tema que no sabemos qué resultados y qué observaciones y qué responsabilidades futuras pueda tener el municipio.