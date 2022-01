Es muy lamentable que la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), nos de a los michoacanos con el reemplacamiento, “molestias y engaños.

Lo anterior, luego de observar, leer y escuchar las inconformidades y reclamos de los ciudadanos que han acudido a realizar de manera oportuna el trámite para el cambio de placas y, a quienes no se les han aplicado los descuentos aprobados por los legisladores y tampoco, se les han entregado las láminas porque hay una cantidad raquítica de estas y solo entregan 100 por día para más de un millón de vehículos.

Lamentamos que el gobierno morenista continúe realizando políticas públicas que no funcionan para Michoacán, pues el secretario de Finanzas, Luis Navarro, está replicando acciones obradoristas engañosas como la rifa del avión, sin avión; pero ahora, al ofrecer un reemplacamiento, sin placas para los michoacanos.

Dijo que no es posible que el Ejecutivo estatal no haya realizado como se debe, el proceso de licitación, por lo que reprobó la falta de dicha acción que ahora, afecta a los ciudadanos pues además de eso, no cambiaron el sistema de contabilidad para el registro de los descuentos y estos no se ven reflejados en los recibos de pago.

Al respecto, el diputado local exige que se realice el proceso de licitación de manera inmediata y transparente primero para tener claridad de quién o qué empresa entregará la totalidad de las láminas y segundo que se modifique o extienda el plazo de los descuentos, puesto que la licitación más breve tardaría aproximadamente 25 días.