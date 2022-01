La posible reducción en la matrícula de las ocho escuelas normales de Michoacán es un tema que está en análisis por parte de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), sin que se tenga una decisión concreta al respecto, afirmó la titular de la dependencia, Yarabí Ávila García.

En entrevista, la funcionaria estatal refirió que sería muy aventurado asegurar que la matrícula en las normales será reducida en el próximo ciclo escolar sin haber finalizado un estudio que verifique la viabilidad de la medida y sus repercusiones.

Desconoció las declaraciones hechas por otros servidores públicos como el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, y la titular de la Subsecretaría de Educación Media y Media Superior, quienes en momentos distintos se contradijeron ante la posible reducción de matrículas.

Es un asunto que se está analizando, no podemos señalar nada aún, (…) no estamos en condiciones de señalar esas declaraciones hasta que no se haga un análisis de la información.