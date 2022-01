Las 16 mil 372 infracciones aplicadas por la policía de Morelia a conductores durante los primeros cuatro meses de la administración de Alfonso Martínez Alcázar, son consecuencia de la aplicación de reglamentos para generar orden en la ciudad justificó el alcalde, quien negó que sea una acción recaudatoria por parte del municipio.

El edil afirmó que la ciudadanía “está acostumbrada a hacer lo que quiere en todas las partes de Morelia”, sin que hubiera consecuencias con anterioridad, no obstante, refirió que el actual gobierno meterá orden en la ciudad aunque esto genere molestias en la población que sea multada.

No es excesivo que la policía haya puesto 16 mil multas, yo entiendo que la policía ha levantado multas porque encuentra infracciones, si se cometen infracciones hay multas, sino se cometen no habría multas (…) el tema es el orden, el respeto y si no cumplimos con los reglamentos eso no va a pasar.