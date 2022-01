Las relaciones de pareja pueden llegar a ser un gran reto en la actualidad, hoy día hay parejas que no suelen generar los compromisos necesarios y suficientes para tener una relación en equilibrio donde el aprendizaje sea constante y oportuno para satisfacer las necesidades que demanda la relación. La soledad suele ser un estado emocional que puede llevar a trastornos como la depresión y la ansiedad si es que no hay un manejo adecuado y desde luego una atención temprana y oportuna en aquellos sentimientos que son difíciles de manejar.

Hablar de sentirse solo o sola es también hablar de un estado emocional que debe ser comprendido ya que el sentimiento de soledad puede hacer que se termine la relación ya que se puede entender como el sentimiento que genera indiferencia y vacío en la pareja, es como sentir que a nadie le importas como persona y aunque los sentimientos de soledad deben tratarse identificando las necesidades reales como persona hoy día se tiene la errónea idea de que la soledad se sustituye a través de los dispositivos electrónicos y/o las redes sociales que brindan una falsa realidad y creencia de un mundo que muchas veces puede ser paralelo o con realidades alternativas donde muchas parejas muestran que son felices sin serlo y llegan a ocultar la soledad que viven.

La soledad puede ocultarse en el silencio y la indiferencia durante todos los días de la convivencia haciendo de esto una rutina que puede normalizarse generando un sufrimiento crónico donde ya la soledad se siente como algo normal sin llegar a serlo sin embargo este sentimiento genera que la pareja se aleje en lugar de comprender, apoyar e identificar cómo ayudarle a superar todas y cada una de esas emociones que aunque influyen de manera directa en la relación “la soledad” no desaparecerá pero si es posible que se aprenda a manejarla de una forma que se pueda tener el equilibrio como pareja.

En si la soledad no es mala por llamarle de una manera, pero no estamos familiarizados a identificarnos en ese sentimiento o creemos que si lo llegamos a sentir estamos condenados al sufrimiento y desde luego que no es así siempre y cuando en un proceso de terapia se atienda.

Por eso mismo hoy día hay quienes buscan una pareja por temor o miedo de no sentirse solos o solas y aumentan así el riesgo de fracaso en su relación porque ponen a la soledad como el camino para tener una relación de pareja y no la integran como ese sentimiento que es parte de los aprendizajes que se viven como pareja.

Contacto: psicologoarmando@yahoo.com.mx