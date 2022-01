En sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral, quedó conformado el Consejo Local para Michoacán, el cual tendrá como eje central la organización de la Revocación de Mandato del Presidente de la República, la cual deberá celebrarse en el presente año.

Por su parte, Edén Martínez Méndez, representante de Morena en Michoacán ante el INE, expresó que la Revocación de Mandato será una extraordinaria muestra de participación democrática por parte de la ciudadanía, la cual marcará un antes y un después en nuestro país.

El camino para llegar aquí no ha sido fácil, puesto que la oposición en la legislatura pasada hizo todo lo posible por retrasar la aprobación de una ley secundaria en la materia, aunque finalmente la actual legislatura lo logró.

De igual manera, recalcó que tanto la oposición partidista, como aquella disfrazada de sociedad civil que lleva tres años diciendo que se tiene al peor Presidente de la historia, ahora contará con un mecanismo constitucional y legal para llevar a cabo ese supuesto descontento a las urnas.

Es la oportunidad de consultarle a la gente y no a las cúpulas partidistas ni a su jefe Claudio X González. Sin embargo, cuando se trata de preguntarle a la sociedad civil si desean que siga o no Andrés Manuel López Obrador, la derecha ya no quiere.